بنك البركة يشرع في تمويل اقتناء سيارات “فيات” المنتجة محليا

أعلن بنك البركة الجزائري، عن إعادة إطلاق منتوج تمويل السيارات الموجه للمركبات المصنعة بالجزائر، انطلاقا من اليوم الخميس، بموجب عقد تعاون و شراكة تم ابرامه، بالجزائر العاصمة، مع “ستيلانتيس-فيات الجزائر”.

وحسب بيان البنك، يتم تمويل سيارات “فيات”، من خلال صيغة “المرابحة” المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية. لكل جزائري قاطن بالوطن ويتمتع بالأهلية القانونية ويمتلك دخل ثابت ومستمر.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه إضافة الى “البساطة والسرعة” في عملية تمويل السيارات بصيغة المرابحة. فان بنك البركة الجزائري، الذي يعد “الشريك المميز” في مجال التمويل الاسلامي لهذه العلامة التجارية. يستفيد من توفر سيارات “فيات” المنتجة محليا على مستوى كافة القطر الوطني بحكم عقد الشراكة الذي يربطه مع مؤسسة “ستيلانتيس فيات الجزائر”.

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