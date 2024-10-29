بنك البركة يُقدم قروضا لاقتناء أو ترميم السكنات

كشف بنك البركة الجزائري، عن إطلاق منتوجات جديدة في مجال التمويل العقاري لفئة الخواص والأجراء المقبلين على اقتناء أو ترميم سكناتهم، مع تخفيضات تصل إلى 1 بالمائة و3 بالمائة.

ويندرج هذا النوع من التمويل، في إطار مرافقة برامج الدولة في مشاريع السكنات.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى بنك البركة، كريم السعيد، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن هذا المنتوج الجديد يتمثل في تقديم تمويلات في مجال السكن.

ويتعلق الأمر بكل السكنات التي تعرف تدعيم ومساعدة مباشرة من طرف الدولة على أن لا تفوق قيمتها 12 مليون دينار جزائري.

وأضاف ذات المتحدث، أن البنك بإمكانه تقديم تمويلات بهوامش ربح جد مميزة تصل إلى 1 بالمائة و3 بالمائة.

وتتعلق فئة الـ1 بالمائة، في الأفراد الذين لديهم دخل لا يقل عن 40 ألف دينار جزائري، وقد يصل إلى 120 ألف دينار جزائري.

أما فئة 3 بالمائة، فتخص الأفراد الذين لديهم دخل يفوق 120 ألف دينار جزائري، وقد يصل إلى 240 ألف دينار جزائري، حسب ذات المسؤول.