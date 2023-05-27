بنك التنمية الإفريقي: الإشادة بالتزام الجزائر لدعم المشاريع التنموية

أشاد المشاركون في الجمعيات السنوية الـ58 لبنك التنمية الإفريقي التي اختتمت أشغاله أمس الجمعة بشرم الشيخ (مصر) بحضور وزير المالية لعزيز فايد. بالتزام الجزائر تجاه بنك التنمية الإفريقي من خلال العناية الموجهة للبلدان الإفريقية قصد دعم مشاريعها التنموية.

وجاء في بيان للوزارة، أن ممثلي البنك هنأوا الجزائر على كل العناية الموجهة للبلدان الإفريقية قصد دعم مشاريعها التنموية. من خلال أعمال ملموسة لاسيما في مجال العلاقات التجارية والإستثمار.

واغتنم وزير المالية لعزيز فايد حضوره في هذه الجمعيات التي انعقدت من 22 إلى 26 ماي، بصفته محافظا عن الجزائر لدى هذه المؤسسة. لإجراء محادثات مع بعض مسؤولي البنك بخصوص الإصلاحات الأساسية المعتمدة بالجزائر من أجل اقتصاد متنوع ومقاوم أمام التحديات الكبيرة التي تم التطرق إليها أثناء هذه اللقاءات. وكذا المشاريع الواسعة النطاق ذات الأثر الكبير على الاندماج الإقليمي”.

وعلى الصعيد الثنائي إلتقى الوزير الذي كان مرفوقا بوفد يتكون من إطارات دائرته الوزارية. مع العديد من نظرائه الأفارقة وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية وكذا ممثلي وكالات التنمية.

وكانت المحادثات مثمرة تعكس الإرادة المشتركة في وضع أسس متينة لتعاون مستقبلي يقوم على المصالح المشتركة بخصوص التنمية الإقتصادية والإجتماعية. كما تمحورت النقاشات أثناء هذه الجمعيات حول نشاطات بنك التنمية الإفريقي في الجزائر. وإطار التعاون الجديد الجاري تحضيره وآفاق التعاون في المستقبل.

وكانت هذه اللقاءات فرصة لاستكشاف الوسائل العملية لتعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر بإفريقيا. طبقا للموضوع المخصص لطبعة هذه الجمعيات.

كما تم تشجيع مجموعة البنك على تعميق تعاونها لتعبئة تمويل أكثر من القطاعين العام والخاص للمناخ لصالح الإستثمارات الخضراء. وللعمل على سد العجز السنوي في تمويل التغير المناخي في القارة.

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