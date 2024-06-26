بنك التنمية المحلية.. أكثر من مليون عملية دفع إلكتروني سنة 2023

قالت نوال طالب مديرة وسائل الدفع في بنك التنمية المحلية، أن البنك يقوم بخدمات جبارة من أجل تطوير خدمة الدفع الإلكتروني بالجزائر.

وأشارت طالب خلال تصريح لها على هامش مشاركة البنك في الطبعة الـ55 للمعرض الدولي، أن بنك التنمية المحلية أصبح رائدا في مجال الدفع الإلكتروني. حيث أن 33 بالمائة من التعاملات البنكية إلكترونيا سنة 2023. كما أن البنك يحتوي على أكثر من 89 ألف جهاز للدفع عبر الوطن. كما تم تسجيل أكثر من مليون عملية دفع إلكتروني عبر الأجهزة.

وأضافت المتحدثة، أن البنك يتحمل جميع المصاريف المتعلقة باستعمال أجهزة الدفع الالكتروني ومصاريف تصليح الأجهزة. ناهيم عن تخصيص فرق متخصصة في الميدان لمراقبة أجهزة الدفع الإلكتروني المنصبة لدى التجار عبر الوطن.

وفيما يخص الدفع الإلكتروني عبر الأنترنت، فإن البنك يرافق التجار والمتعاملين الاقتصاديين، أين تم مرافقة أكثر من 11 ألف تاجر إلكتروني. بينما 52 تاجر قيد الدراسة. كما تم تسجيل 124 ألف عملية دفع عبر الانترنت

وأوضحت طالب نوال، أن بنك التنمية المحلية بصدد إطلاق خدمات عديدة لزبائنه. على غرار إطلاق خدمة رقمية تسمح بالتمويلات عن بعد “تمويلات كلاسيكية أو تمويلات الصيرفة الإسلامية”.