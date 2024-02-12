بنك التنمية المحلية: إطلاق منصة رقمية لتقديم طلب التمويل عبر الإنترنت

أطلق بنك التنمية المحلية منصة رقمية مخصصة لتقديم طلب التمويل عبر الإنترنت. لإضفاء المزيد من الفعالية والشفافية والمرونة.

وحسبما أفاد به بيان للبنك فستسمح هذه المنصة الرقمية لزبائن البنك سواء كانوا خواص مهنيين أو شركات. الحصول على مختلف التمويلات بطريقة بسيطة وسريعة عبر الموقع الإلكتروني للبنك www.bdl.dz . أو من خلال استعمال هواتفهم الذكية عبر تطبيق DIGITBDL وذلك 24سا على 24سا و7 أيام على 7 أيام. وتشمل هذه الخدمة جميع أنواع التمويلات التي يقدمها البنك الخاضعة للتمويل الكلاسيكي والإسلامي.

فبالنسبة للقروض الكلاسيكية، فإن طلب التمويلات عن بعد متعلق بالقروض الاستهلاكية وقروض الاستثمار وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا. والمؤسسات الكبيرة وحتى المؤسسات الناشئة و قروض الترويج السياحي.

أما بالنسبة للتمويلات الإسلامية، فإن الطلب عن بعد يخص الأفراد، كمرابحة إستهلاكية ومرابحة سيارة وكذلك منتوج الإجارة المنتهية بالتمليك بالنسبة لشراء العقار. أما فيما يتعلق بالشركات، فبإمكان زبائن البنك تقديم طلب تمويل لمرابحة الاستغلال ومرابحة الاستثمار، وفقا للمصدر ذاته. كما يمكن لمستخدمي هذه الخدمة إدخال المعلومات الأساسية لمشروعهم مثل مبلغ التمويل المطلوب ومدته وطبيعة المشروع.

كما تقدم هذه المنصة أيضا نموذجا للتمويل يسمح للمتقدمين بالحصول على تقدير لمبلغ تمويلهم من خلال عملية المحاكاة المتوفرة.

ومن اجل طلب التمويل عبر الإنترنت، يجب على مستخدمي الخدمة أولا إنشاء حساب من خلال رابط اعادة التوجيه على موقع البنك https://banqueenligne.bdl.dz/auth/register و الضغط على تمويلاتي وطلب تمويل جديد واختيار نوع التمويل الذي يرغب الزبون طلبه وملء المعلومات المطلوبة مثل مبلغ التمويل والمدة والفائدة والضمانات.

وسيتم معالجة طلب الزبون من قبل بنك التنمية المحلية، بحيث سيتم إبلاغه بالموافقة أو الرفض خلال فترة زمنية محددة وفي الأخير تحديد موعد على مستوى الوكالة التي تم اختيارها من اجل اتمام الملف واستكمال التمويل.

وأكد البنك في بيانه أن طلب التمويل عبر الإنترنت يوفر العديد من المزايا لمستخدمي الخدمة بما في ذلك البساطة والسرعة. بحيث يمكن لزبائن البنك تقديم طلباتهم للحصول على التمويل في بضع نقرات ومتابعته في الوقت الفعلي.