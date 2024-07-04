بنك التنمية المحلية: ارتفاع صافي الارباح بـ 200 بالمائة في 2023

ارتفع صافي أرباح بنك التنمية المحلية بـ 200 بالمائة في 2023 مقارنة بـ 2022 ليبلغ 17 مليار دج. فيما سجل رقم أعمال البنك ارتفاعا بـ 19 بالمائة حيث. انتقل من 64 مليار دينار في 2022 إلى أكثر من 76 مليار دينار .في 2023.

وفي هذا الإطار. أكد البنك أن صافي الربح يعد أحد “أهم المؤشرات المالية الذي يقدم لمحة عن مدى كفاءة البنك في إدارة موارده وتحقيق الأرباح”.معتبرا انه “حقق أداء ماليا قويا خلال سنة 2023 والذي أظهر مؤشرات إيجابية على صحة البنك وقدرته على رفع التحديات الاقتصادية”.

من جهة أخرى، أكد البنك أنه “يواصل توسيع شبكته التجارية وتعزيز تواجده عبر مختلف أنحاء الوطن, إيمانا منه بأهمية التقرب من زبائنه وتقديم خدمات مصرفية ذات جودة عالية”.