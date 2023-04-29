بنك التنمية المحلية: تسويق خدمة التأمين على السفر ابتداء من غد الأحد

سيشرع بنك التنمية المحلية، ابتداء من غد الأحد، في تسويق خدمة التأمين على السفر بالتعاون مع شركة “أمانة للتأمين”.

وحسبما أفاد به اليوم السبت بيان للبنك، فإن هذا المنتوج الجديد الذي أطلق عليه تسمية “التأمين على السفر”.

وسيسمح للأفراد بالاستفادة من تغطية تأمينية شاملة في حالة حادث أو مرض. وكذا مجموعة من الخدمات التي ترافقهم في رحلاتهم عبر الخارج، مع الرعاية والمساعدة 24 على 24 ساعة و7 على7 أيام”.

وأوضح نفس المصدر أن هذا المنتوج الموجه للأفراد سيكون متوفرا على مستوى الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية.