بنك التنمية المحلية يدشن وكالة جديدة متخصصة في القرض على الرهن بالبليدة

دشن بنك التنمية المحلية وكالة جديدة متخصصة في نشاط القرض على الرهن بولاية البليدة. وذلك في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى توسيع شبكته التجارية وتعزيز حضوره عبر مختلف ولايات الوطن.

وأشرف على مراسم التدشين المدير العام للبنك، مرفوقا بوفد من إطارات المؤسسة. حيث تم وضع هذه الوكالة الجديدة حيز الخدمة لتقديم خدمات القرض على الرهن لفائدة المواطنين في ظروف أفضل وأكثر قربًا.

ويمثل افتتاح وكالة البليدة خطوة جديدة في مسار تطوير هذا النشاط، إذ ارتفع عدد الوكالات المتخصصة في القرض على الرهن من ثماني وكالات إلى تسع. بما يساهم في توسيع نطاق الاستفادة من هذه الخدمة المصرفية وتسهيل الوصول إليها.

وأكد بنك التنمية المحلية أن هذه المبادرة تندرج ضمن جهوده المتواصلة لدعم الشمول المالي وتعزيز الخدمات البنكية الموجهة للمواطنين. من خلال توفير حلول مصرفية عصرية ومتنوعة تستجيب لاحتياجات الزبائن وتواكب تطلعاتهم.

ويواصل البنك، من خلال توسيع شبكة وكالاته المتخصصة، تنفيذ سياسته الرامية إلى تحسين جودة الخدمات البنكية وتقريبها من المواطنين، بما يعزز دوره في مرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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