بنك التنمية المحلية يطلق عرضًا خاصًا للمرابحة الاستهلاكية بمناسبة رمضان 2026

أعلن بنك التنمية المحلية عن إطلاق عرض تمويلي استثنائي لفائدة المواطنين بمناسبة شهر رمضان 2026.في خطوة تهدف إلى مرافقة الأُسر الجزائرية خلال هذه الفترة التي تشهد. عادة زيادة في المصاريف المرتبطة بالتحضيرات العائلية واقتناء مختلف التجهيزات الضرورية.

ويتمثل هذا العرض في تسهيلات جديدة ضمن صيغة المرابحة الاستهلاكية.وهي آلية تمويل. متوافقة مع الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأ الشفافية وتحديد هامش الربح مسبقًا. ما يمنح الزبون رؤية واضحة حول التزاماته المالية.

ويتضمن العرض تخفيضًا استثنائيًا بنسبة 50 بالمائة على هامش الربح. حيث تم تقليصه من 8.50 بالمائة إلى 4.25 بالمائة. الأمر الذي يتيح للمستفيدين الحصول على تمويل بتكلفة أقل وشروط أكثر مرونة. بما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم دون التأثير الكبير على ميزانيتهم.

وتتراوح قيمة التمويل المقترح بين 50 ألف دينار ومليون دينار جزائري. مع إمكانية تغطية تصل إلى 100 بالمائة من قيمة المشتريات، شاملة الرسوم، إلى جانب آجال سداد مرنة تمتد من 3 إلى 36 شهرًا، وفق قدرات كل زبون.

ويشمل التمويل اقتناء الأجهزة الكهرومنزلية المختلفة. مثل الثلاجات والغسالات والمكيفات والمواقد. إضافة إلى المعدات الالكترونية والحاسوبية والتجهيزات المنزلية الأساسية، بما يسمح بتحسين ظروف المعيشة والاستعداد للشهر الفضيل في أفضل الظروف.

وأكد البنك أن هذه المبادرة تندرج ضمن سياسته الرامية إلى تقريب الخدمات المالية من المواطن وتقديم حلول تمويلية. مسؤولة تراعي خصوصية المناسبات الدينية. داعيًا الراغبين في الاستفادة إلى التوجه نحو وكالاته التجارية عبر مختلف ولايات الوطن للاستعلام وإيداع الملفات.