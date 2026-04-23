بنك التنمية المحلية يفتتح وكالة تجارية جديدة بعين مليلة

افتتح بنك التنمية المحلية، اليوم الخميس ، وكالة تجارية جديدة بمدينة عين مليلة (رقم 336). في خطوة تندرج ضمن استراتيجيته الرامية إلى توسيع شبكته وتعزيز. حضوره الميداني عبر مختلف ولايات الوطن.

وجرت مراسم التدشين بحضور المدير العام للبنك رفقة وفد مرافق له، إلى جانب والي ولاية أم البواقي. وممثلي السلطات المحلية، حيث تم الوقوف على مختلف الإمكانيات والخدمات التي توفرها الوكالة الجديدة لفائدة الزبائن.

وتقع الوكالة الجديدة بشارع باتنة، وتقدم باقة متكاملة. من المنتجات والخدمات البنكية، بما في ذلك الخدمات التقليدية والحلول الرقمية الحديثة. في إطار تحسين جودة التكفل بالزبائن وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات المالية.

وتعكس هذه الخطوة التزام بنك التنمية المحلية بمواصلة تنفيذ استراتيجيته لتطوير شبكته التجارية. منذ بداية سنة 2026، خاصة في المناطق التي تعرف حركية اقتصادية وإمكانات واعدة.حيث يسعى البنك إلى مرافقة الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين وتلبية احتياجاتهم المالية.

كما تهدف هذه المبادرة إلى دعم تمويل المشاريع الاستثمارية المحلية وتشجيع الادخار.بما يعزز من دور البنك في تعبئة الموارد والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. على المستويين المحلي والوطني.

وتندرج هذه العملية ضمن جهود البنك لتدعيم شبكته التابعة للمديرية الجهوية للاستغلال بقسنطينة.في سياق التزامه المستمر بتكييف خدماته مع تطلعات زبائنه والمساهمة الفعلية في تنشيط الاقتصاد المحلي.