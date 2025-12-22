بنك التنمية المحلية يفتتح وكالته الجديدة بمدينة عين ولمان

أعلن بنك التنمية المحلية عن افتتاح وكالته الجديدة بمدينة عين ولمان، بولاية سطيف، وذلك في إطار استراتيجيته الهادفة إلى توسيع شبكة وكالاته وتعزيز سياسة القرب.

وقد جرت مراسم الافتتاح تحت إشراف المدير العام لبنك التنمية المحلية، بحضور والي ولاية سطيف. وممثلي السلطات المحلية، على مستوى الوكالة الجديدة الكائنة بحي بعيرة، شارع كانوني عثمان. تجزئة 63، عين ولمان، ولاية سطيف.

ويُجسّد افتتاح هذه الوكالة التزام بنك التنمية المحلية بتطوير الخدمات البنكية والارتقاء بجودتها، بما يستجيب لتطلعات الزبائن واحتياجات المتعاملين الاقتصاديين. ويساهم في دعم الديناميكية الاقتصادية المحلية.