بنك التنمية المحلية يفتك جائزة التحول الرقمي بالمغرب

إستطاع بنك التنمية المحلية أن يفتك جائزة التحول الرقمي في حفل “«Awards Transformers 2020″، الذي أقيم بالمغرب.

وأفاد بنك التنمية المحلية، في بيان له، أنه وخلال حفل توزيع جوائز “«Awards Transformers 2020” المنظم يوم الـ 31 جانفي 2020 بالمغرب، والمنظم من قبل مكتب الدراسات والإستشارات البريطاني “TrustedAdvisor”، تم حصد جائزة التحول الرقمي في مجال الترقيم والرقمنة.

وأشار البنك أن حصده للجائزة كان نتيجة لستة أشهر من المقابلات وورشات العمل التي أقيمت بين المديرين التنفيذين لبنك التنمية المحلية مع مديري هذا الحدث.

وأكد البنك أن التتويج كان بخصوص الخدمة الجديدة التي كان قد أعلنها البنك في السوق منذ سنة 2014، والمتعلقة بخدمة “My BDL”، والذي يسمح لزبائنه متابعة جميع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

وتم خلال هذا الحفل أيضا تكريم 13 بنكا عربيا نظير جهودهم في مجال الترقيم والرقمنة، وتقديم الخدمات الرقمية الحديثة لعملائهم.