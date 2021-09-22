بنك التنمية المحلية يكرم الفائزين في الألعاب البرالمبية “طوكيو-2020”

كرم المدير العام لبنك التنمية المحلية يوسف لالماس، اليوم الأربعاء، الرياضيين المتوجين في الألعاب البرالمبية (طوكيو-2020). بمقر المديرية العامة باسطاوالي، كمبادرة تحفيزية من شأنها أن تدفعهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق نجاحات أكبر ورفع راية الجزائر عاليا.

وبهذه المناسبة أكد لالماس، أن هذا التكريم يعد شرفا كبيرا لبنك التنمية المحلية، خاصة وان الفائزين قاموا بتشريف الجزائر ورفع الراية الوطنية عاليا دوليا.مشيرا أن البنك سيساهم في المستقبل القريب في دعم ومرافقة كل الرياضيين خاصة رياضيي النخبة وحتى الجمعيات الرياضية الوطنية والمحلية.

وأوضح المدير أن بنك التنمية المحلية يدعم باستمرار الرياضة والرياضيين.وقدم للرياضيين هدايا رمزية متمثلة في دفتر توفير “البديل” مزود بمبالغ مالية معتبرة.

وحضر الحفل كل الرياضيين المتوجين في الألعاب البرالمبية طوكيو 2020 وإطارات الفدرالية الوطنية لرياضة المعوقين، وإطارات بنك التنمية المحلية.من جهتهم شكر الرياضيون شكرهم لبنك التنمية المحلية وإطاراته على هذه الالتفاتة الطيبة.

وأكد صاحب الميدالية الذهبية في 400 متر والفضية في 100 متر، عثماني اسكندر جميل، أن هذا التكريم يعد شرفا كبيرا وتحفيزا نفسيا قويا للرياضيين. بحيث يمنحهم الثقة لمواصلة العمل بهدف تحقيق المزيد من النجاح، لافتا إلى أن هذه المبادرة لقيت استحسان جميع الرياضيين.

كما شكرت المصارعة شيرين عبد اللاوي، المتوجة بالميدالية الذهبية في اختصاص أقل من 52 كلغ، بنك التنمية المحلية على التكريم.وعبرت عن فرحتها التي قالت إنها جد محفزة تدفعنا للمضي قدما لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل.

وهو ما عبرت عنه أيضا البطلة العالمية والأولمبية جلال صفية، المتحصلة على رقم قياسي عالمي وأولمبي في رمي الجلة.والتي أكدت أن البنك هو أول بنك قام بتكريمهم وهي المبادرات التشجيعية التي تحمسنا للعمل أكثر من أجل رفع العلم الوطني.

وبالمناسبة، لفت الرياضيون المتوجون إلى ارتفاع مستوى أداء الرياضيين وصعوبة المنافسة في برالمبياد طوكيو.ما يستوجب منهم التحضير الكامل والتدريب المستمر تحسبا للمنافسات القادمة.