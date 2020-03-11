بنك التنمية المحلية ينظم يوما تحسيسيا لفائدة العمال ضد فيروس كورونا

نظم بنك التنمية المحلية يوما تحسيسيا لفائدة العمال ضد فيروس كورونا، بمختلف المديريات المركزية و الوكالات البنكية، بمشاركة و تنشيط أطباء مختصين في مجال الأمراض الوبائية منها الدكتورة مريم كبير لشرح سبل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقدمت كبير مريم، طبية مختصة، شروحات حول كيفية انتقال الفيروس وأعراض الإصابة به وسبل الوقاية منه، فضلا عن الأهمية الكبيرة للنظافة في تفادي العدوى.

كما تم خلال اليوم التحسيسي تنظيم وصلات خاصة حول هذا المرض المستجد إبراز الأهمية البالغة للنظافة في الوقاية من الفيروس وتجنب أعراضه الخطيرة.

ويتضمن برنامج هذه الحملة التحسيسية، التي تستهدف جميع وكالات بنك التنمية المحلية، توزيع ملصقات ومناشير تحسيسية تتضمن نصائح وتوجيهات بخصوص السبل الكفيلة بالوقاية من الفيروس وتجنب الإصابة به.

كما تشمل الحملة التحسيسية، القيام بحملة تنظيف واسعة على مستوى كل الوكالات البنكية و التحسيس وتوعية العمال عن طريق رسائل نصية قصيرة و عبر فيديوهات لشرح كيفية تفادي فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع فايسبوك لبنك التنمية المحلية

كما تتضمن هذه الحملة تمويل ورعاية الندوات التحسيسية للمواطن عن طريق الجمعيات حول الفيروس خاصة في المدارس.

بالموازاة مع ذلك، قام بنك التنمية المحلية بتخصيص كل الإمكانيات المادية على مستوى المديرية العامة ووكالات بنك التنمية المحلية على غرار شراء قارورات المطهر الكحولي و المناديل الورقية و قفزات من أجل الوقاية من الفيروس.