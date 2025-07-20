بنك الجزائر:دخول المنحة السياحية بقيمتها الجديدة “750 يورو” حيز التنفيذ

أطلق بنك الجزائر،اليوم الاحد، عمليات حجز حق الصرف الجديد من أجل السفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين، والذي حدد بـ 750 أورو لفائدة المواطنين البالغين و300 أورو لفائدة المواطنين القصر. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, وسط استحسان كبير لدى المواطنين الذين جاؤوا للقيام بالإجراءات اللازمة للاستفادة من القيمة الجديدة.

وتمت عملية الإطلاق الرسمي للعملية على مستوى فرع بنك الجزائر, بزيغود يوسف (الجزائر العاصمة)، موازاة مع إطلاقها عبر جميع فروع شبكة بنك الجزائر ووكالات ستة بنوك عمومية عبر كامل التراب الوطني، بعد إمضاء محافظ بنك الجزائر.صالح الدين طالب، الخميس الفارط، على التعليمة رقم 05-2025 المتعلقة بحق الصرف من أجل السفر إلى الخارج.

وبالمناسبة، أوضح مدير الدراسات المكلف بتسيير مديرية الاستغلال المصرفي بالمديرية العامة لشبكة و انظمة الدفع ببنك الجزائر. محمد امزيان عشيت. أنه تم وضع آليات عملية مناسبة وتسخير الوسائل اللوجستية الأكثر ملائمة. مع حاجيات المواطنين من أجل توفير شروط الراحة وضمان سيولة عملية لمنح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج عبر جميع فروع شبكة بنك الجزائر ووكالات ستة بنوك عمومية.