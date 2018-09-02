بنك الجزائر أصدر 3585 مليار دج في إطار التمويل غير التقليدي حتى ماي الماضي

بلغ حجم الكتلة النقدية التي تم إصدارها عن طريق سندات في إطار عملية التمويل غير التقليدي نحو 3.585 مليار دينار.

وذلك الى غاية نهاية شهر ماي الفارط، حسبما أشار إليه بنك الجزائر في حصيلته الشهرية نشرت في الجريدة الرسمية رقم 49.

وقد تم إصدار هذه السندات في اطار تطبيق المادة 45 مكرر في قانون القرض والنقد لسنة 2003 والمعدل في أكتوبر2017.

بشكل يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة خمسة سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة.

وذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة وتمويل الدين العمومي وكذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.