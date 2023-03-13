بنك الجزائر: إرتفاع قيمة السيولة البنكية إلى أزيد من 1800 مليار دينار

أفاد بنك الجزائر، أن قيمة السيولة البنكية الشاملة إرتفعت بشكل ملحوظ مع نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2022. مسجلة 1809,1 مليار دينار. مقابل 1331,9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2021.

وحسبما أفاد به بنك الجزائر، في آخر مذكرة له. فيتعلق الأمر بارتفاع قيمته 477,2 مليار دينار مقارنة بنهاية 2021 وبقيمة 579.4 مليار دينار مقارنة بسبتمبر 2021.

وأوضح بنك الجزائر في مذكرته الإقتصادية حول الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022. أن المبلغ الإجمالي المتداول في السوق النقدية بين البنوك قد بلغ 329,3 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022. مقابل 48,5 مليار دينار نهاية سنة 2021 أي بزيادة قدرها 280,8 مليار دينار.

أما بالنسبة لنسب الفائدة الآجلة في السوق النقدية بين البنوك فقد بلغت 2,12346 بالمائة في نهاية سبتمبر 2. علما أن النشاطات اليومية في السوق كانت تكاد منعدمة خلال هذه الفترة. كما أشارت المذكرة إلى أن استقرار الوضع الصحي مع الإنتعاش الملحوظ للإقتصاد الوطني دفع بنك الجزائر خلال شهر مارس 2022 إلى رفع التدابير الإستثنائية التي اتخذت للتخفيف من آثار الوباء. والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي.

وبالنسبة للبرنامج الخاص بإعادة التمويل (التنظيم رقم 02-2021 المؤرخ في 10 يونيو 2021) أوضح البنك المركزي. أن هذا البرنامج الذي استكمل في جوان 2022 بلغ قيمة 2100 مليار دينار تم توزيعها على خمس عمليات.

وفيما يتعلق بتطور نسب الصرف أشار البنك المركزي إلى أن الدينار الجزائري إرتفعت قيمته بنسبة 3.9 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي. وبنسبة 10.5 بالمائة مقابل اليورو خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022.

وبالفعل فإن هذه الزيادة المعتبرة تعكس إرادة بنك الجزائر في مكافحة تسارع التضخم المستورد. في سياق إتسم بتقدير أقل لسعر صرف الدينار بشكل ظرفي مقارنة بقيمته الأساسية وضعف قيمة اليورو الظرفي”.

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