بنك الجزائر.. إصدار نظام جديد للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر بنك الجزائر نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل و مكافحتهما.

و صدر نظام بنك الجزائر الجديد في العدد 58 للجريدة الرسمية، و الذي يهدف إلى تحديد نظام الوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. الذي يتوجب على البنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لبريد الجزائر وضعه. كما يتعين على هذه المؤسسات وضع برامج مكتوبة في هذا الصدد و تحيينها. كما يجب عليها أيضا رسم نظام لتحديد و تقييم المخاطر، و التكيف معها. على أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها.

ويشمل هذا النظام المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة، بما في ذلك تطوير منتجات. و خدمات و ممارسات تجارية جديدة أو إستخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير. و يفرض هذا النظام على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال “معرفة الزبائن”. حيث يمنع فتح أي حساب أو إقامة أي علاقة أعمال أو إجراء أي عمليات إذا لم تتمكن من التعرف على هوية الزبون و المستفيد الحقيقي و التحقق منها.

كما يحدّد النص الجديد كيفيات الاخطار بالشبهة، و مراقبة التحويلات الإلكترونية . و حجز و/أو تجميد الأموال و الممتلكات و إيقاف العمليات المرتبطة بأصول إفتراضية.