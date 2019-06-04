بنك الجزائر : إنخفاض إحتياطات الصرف في نهاية 2018

كشف بنك الجزائر اليوم الاثنين، أن احتياطات الجزائر من الصرف انخفضت إلى 79.88 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018.

مقابل 97.33 مليار دولار في نهاية 2017 أي تراجع بـ 17.45 مليار دولار.

وأوضح البنك المركزي في مذكرته الظرفية للسداسي الثاني من سنة ،2018 ان هذا التراجع مرتفع قليلا عن عجز الرصيد الكلي لميزان المدفوعات.

بسبب تأثير التثمين السلبي بحوالي 1.73 مليار دولار المرتبط بانخفاض قيمة الأورو أمام الدولار في الفترة الممتدة بين ديسمبر 2017 و ديسمبر 2018.

وأضاف المصدر ذاته، أن الانخفاضات السنوية لاحتياطات الصرف المرتبطة بعجز الرصيد الكلي للمدفوعات تعكس ارتفاع

النفقات الداخلية الخام لمجموع العناصر الفعالة الاقتصادية حول الدخل الوطني أي ارتفاع الواردات مقارنة بالصادرات.

وتشير تحاليل ذات المؤسسة المالية إلى أن هذه الاختلالات راجعة الى العجز الكبير الذي سجلته المالية العمومية.

مؤكدة أن استمرار تراجع احتياطات الصرف يؤكد على ضرورة بدل جهود تصحيح مستمرة سيما فيما يخص الميزانية

من أجل إعادة الاستقرار لميزان المدفوعات والحد من تراجع الاحتياطيات الرسمية للصرف.