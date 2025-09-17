بنك الجزائر: ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد بـ5.3 بالمائة نهاية 2024

بلغت قيمة القروض الموجهة للاقتصاد, الممنوحة من طرف القطاع البنكي الوطني، 11256.5 مليار دج بنهاية سنة 2024. مسجلة نمواً قدره 5.3 بالمائة على أساس سنوي، حسبما أفاد به التقرير السنوي لبنك الجزائر.

وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور يعكس “ديناميكية تمويل مستقرة”. مشيراً إلى أن البنوك العمومية ساهمت بنسبة 72.9 بالمائة من الزيادة الإجمالية للقروض, مقابل 27.1 بالمائة للبنوك الخاصة.

وحسب الطبيعة القانونية للمستفيدين، فقد بلغ رصيد القروض الموجهة للقطاع العمومي 4567.6 مليار دج بنهاية 2024. مقابل 4458.6 مليار دج بنهاية 2023. أي بزيادة قدرها 2.4 بالمائة, وفقا للتقرير المنشور في الموقع الالكتروني لبنك الجزائر.

أما القطاع الخاص، فقد استفاد من تمويلات إجمالية قدرها 9.6688 مليار دج, مقابل 3.6236 مليار دج بنهاية 2023, مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.3 بالمائة.

ويظهر توزيع القروض حسب قطاعات النشاط أن قطاع الصناعات التحويلية استفاد من الحصة الأكبر, وبشكل خاص قروض استغلال واستثمار, في حين جاء قطاع البناء في المرتبة الثانية, مستفيدا أساسا من القروض طويلة الأجل.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى توسع الشبكة البنكية الوطنية التي بلغت مع نهاية ديسمبر الماضي 1673 وكالة. (1272 وكالة تابعة للبنوك العمومية السبع, و401 وكالة للبنوك الخاصة).

ومن بين هذه الشبكة, بلغ عدد الوكالات المخصصة حصريا للتمويل الإسلامي 102 وكالة بنهاية 2024. مقابل 89 وكالة نهاية 2023.

وعلى هذا الأساس، عرف معدل “السكان النشطين/الشبابيك البنكية” تحسنا طفيفا في 2024. حيث بلغ شباكا واحدا لكل 7946 شخصا في سن العمل, مقابل 7975 شخصا سنة 2023.

وارتفع عدد الحسابات البنكية بالدينار بنسبة 62ر5 بالمائة ليصل إلى 709.13 مليون حساب سنة 2024, في حين بلغ عدد الحسابات بالعملات الأجنبية 194.5 مليون حساب, أي بزيادة قدرها 42.10 بالمائة.

وبنهاية 2024, استقر رصيد الموارد التي جمعتها البنوك عند 4.16246 مليار دج, مسجلا ارتفاعاً بنسبة 9.8 بالمائة, وهي وتيرة نمو أعلى من تلك المسجلة سنة من قبل (7.2 بالمائة).