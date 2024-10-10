بنك الجزائر: التحضير لمشروع نظام الدفع الإكتروني الفوري

يعكف بنك الجزائر حاليا على التحضير لإطلاق مشروع نظام الدفع الإلكتروني الفوري. في إطار التدابير المتخذة لتحقيق أهداف الشمول المالي. وتحسين الوصول الى الخدمات البنكية.

وقال نائب المدير العام لمركز المقاصة بين البنوك نبيل دحية، خلال أشغال اليوم الثاني للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المدفوعات الرقمية بالجزائر. أن بنك الجزائر يعمل على إطلاق مشروع نظام الدفع الفوري في الجزائر .وهذا لتحقيق الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالشمول المالي. وتحسين الوصول إلى خدمات الدفع وخفض تكاليف المعاملات وتقليل المخاطر.

ويعد الدفع الفوري نظاما يسمح بإجراء المعاملات المالية إلكترونيا بشكل يمكن التاجر من تلقي قيمة المعاملة آنيا. على عكس التعاملات المتوفرة حاليا والتي يتم بموجبها تحويل ما دفعه الزبون إلى حساب التاجر في وقت يصل الى 72 ساعة.

كما تابع ممثل المركز الذي يضم مختلف البنوك الناشطة في الساحة ومنها بنك الجزائر. بالقول أنه في إطار المرحلة الأولى من مشروع الدفع الفوري. وهي مرحلة التصميم، تم الأخذ بعين الإعتبار التطورات لتكنولوجية لأنظمة الدفع الفوري. والاتجاهات التي ستشكل مستقبله مع تحديد الأهداف والتقنيات الأساسية وتصميم بنية قابلة للتطور والتفاعل مع الأنظمة الحالية”.

وأضاف أن نظام الدفع الفوري ولكي يكون شاملا وعادلا يتطلب بنية تحتية رقمية قوية تضمن إستمرارية الخدمة وسرعتها. وأن يتمتع بأعلى مستويات الأمان والثقة لحماية المعاملات وسهولة الاستخدام”.

وتعرف الخدمات المصرفية المفتوحة على أنها إطار يسمح للبنوك مشاركة بيانات الزبائن مع طرف ثالث يتيح لهم الحصول على خدمات أكثر تنوعا عبر تطبيقات.

بهذا الخصوص، دعا طارق بن بأحمد من وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة إلى تقييم الخيارات وما يناسب السوق الجزائري في مجال الخدمات البنكية المفتوحة لا سيما في الجوانب التشريعية والتنظيمية.