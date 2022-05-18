بنك الجزائر الخارجي: تحصيل 4.5 مليار دج من خدمات الصيرفة الإسلامية

تمكن بنك الجزائر الخارجي منذ إطلاقه لخدمات الصيرفة الاسلامية شهر ديسمبر 2021 من تحصيل 4.5 مليار دج. كما وصف مدير البنك، لزهر لطرش هذا التحصيل بـ “الإيجابي”.

في حين، أضاف أن البنك “عازم بفضل جهود إطاراته على تحقيق المزيد من النتائج الايجابية”. لاسيما ما تعلق بهذه الخدمة الجديدة التي تم تعميمها عبر 44 وكالة عبر الوطن 18 منها تم فتحها بصفة رسمية. في انتظار تدشين باقي الوكالات، مع العلم أن البنك يحصي 105 وكالة وطنيا 44 منها معنية بتوفير هذه الخدمة الجديدة.

كما ذكر المدير العام للبنك أنه سبق له أن وعد بمراجعة شروط منح توظيف الأموال عن طريق خدمة الصيرفة الإسلامية. وقال أن ذلك “تحقق بحيث يتيح البنك الآن تمويل 90 بالمائة من قيمة المنتوج المراد اقتنائه”.

في حين، أشار إلى التحضير إلى إطلاق منتجين بنكيين إسلاميين جديدين موجهين للمؤسسات يضافان إلى سبع منتجات يتم تسويقها حاليا. ست منها موجهة للأفراد ومنتج واحد للمؤسسات.

ويذكر أن المدير العام لـBEA سبق و أن قام اليوم بتدشين وكالة جديدة بولاية عين الدفلى. و شباك آخر للصيرفة الإسلامية بولاية الشلف.