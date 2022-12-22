بنك الجزائر الخارجي: توقيع إتفاقيتي تمويل مع الشركة القابضة للتخصصات الكيمياوية

وقّع البنك الخارجي الجزائري إتفاقيتي تمويل مع الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيميائية “أ سي اس” (مجمع عمومي مكون من 30 شركة).

وبموجب الإتفاقية الأولى، سيستفيد المجمع الصناعي من تمويلات البنك تخص دورتي الإستغلال والاستثمار. بينما تمكّن الإتفاقية الثانية عمال ذات المجمع من الإستفادة من قروض إستهلاكية بمعدلات فائدة جد منخفضة.

وعقب مراسم التوقيع التي جرت على هامش فعاليات معرض الإنتاج الجزائري بقصر المعارض بالصنوبر البحري. ثمّن الرئيس المدير العام لـ “أ سي اس” سمير يحياوي. الاتفاقية التي ستمكن المجمع الصناعي من الاستفادة من مرافقة متواصلة من قبل بنك الجزائر الخارجي من أجل تجسيد مخطط التنمية الإستراتيجي الخاص به لاسيما في مجال الإستثمارات.

كما أشار يحياوي، إلى أن الإتفاقية ستعطي دفعا كبيرا للمجمع لمرافقته في مجال الاستغلال. وبالأخص ما يتعلق باقتناء المواد الأولية الضرورية لمختلف المشاريع.

من جانبه، أكد المدير العام للبنك لزهر لطرش، أن الإتفاقية تجسد مسعى بنك الجزائر الخارجي لمرافقة الإقتصاد الوطني بقوة. مشيرا إلى أن التمويلات الممنوحة للمتعاملين الإقتصاديين العموميين أو الخواص. تصل إلى حوالي 35 بالمائة من إجمالي التمويلات الممنوحة من طرف البنك.

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