بنك الجزائر الخارجي: قروض تصل إلى 90 بالمائة لاقتناء سيارة

فتح بنك الجزائر الخارجي خمسة شبابيك لخدمات الصيرفة الإسلامية بولايات مستغانم ومعسكر “معسكر وسيق”، وغليزان وتيارت.

وقال المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لزهر لطرش في تصريح صحفي خلال إشرافه على افتتاح شباك للصيرفة الإسلامية بوكالة مستغانم، أن فتح هذه الشبابيك الجديدة يدخل في إطار برنامج شبكة بنك الجزائر الخارجي التي تسوق لحد الآن 10 منتجات في هذا المجال.

كما أكد لطرش، أن بنك الجزائر الخارجي يعد أول بنك عمومي يسوّق منتوج السلام الموجه للمؤسسات لتمويل دورة الإستغلال. كما أصبح بإمكان الزبائن طلب قرض ضمن الصيرفة الإسلامية لاقتناء سيارة بنسبة تمويل تقدر بـ 90 في المائة. أو ما يسمى بمنتوج تمويل السيارات.

وبخصوص حصيلة البنك في مجال الصيرفة الإسلامية منذ انطلاقها قال لطرش، أن المبلغ المتحصل عليه لحد الآن يفوق 17 مليار دج. بعد فتح أزيد من 9.200 حساب على مستوى شبابيك هذه الخدمة الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن.

وأردف ذات المتحدث، أن إستراتيجية عام 2023 ترتكز على تنويع خدمات الصيرفة الإسلامية من خلال طرح منتجات جديدة للزبائن. وتلبية رغباتهم على مستوى مختلف وكالات بنك الجزائر الخارجي. كما تم بهذه المناسبة فتح أول حساب ضمن الصيرفة الإسلامية. على مستوى وكالة البنك بمستغانم “الوكالة رقم 66”.

وسيتم اليوم الجمعة في إطار نفس العملية فتح 4 شبابيك لخدمات الصيرفة الإسلامية على مستوى وكالات تلمسان. ومغنية وعين تموشنت وسيدي بلعباس. ليصل عدد الوكالات التي تضم شبابيك لهذه الخدمات المالية أزيد من 50 وكالة وطنيا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور