بنك الجزائر الخارجي يحصل على الاعتماد للعـمل في فرنسا و أوروبا

حصل بنك الجزائر الخارجي، على الاعتماد للعـمل كـبـنـك تجاري في فرنسا و أوروبا

وحسب بيان لسفارة فرنسا بالجزائر، فقد تم منح الاعتماد بعد موافقة سلطة المراقبة الإشرافية واللوائح الفرنسية بتاريخ 24 أكتوبر 2024. بصفتها السلطة المشرفة المخولة في فرنسا.

وبعد عرضه على البنك المركزي الأوروبي الذي وافق بدوره بتاريخ 16 جانفي 2025 بموجب هذا الاعتماد تحصل بنك الجزائر الخارجي على رخصة مصرفية للعمل كبنك تجاري في فرنسا وفي أوروبا.

وتضيف السفارة من خلال ذات البيان “تبقى سفارة فرنسا في الجزائر تحت تصرف بنك الجزائر الخارجي لدعمه في استراتيجيته. من أجل فتح خمس فروع في المدن الفرنسية الرئيسية بالنظر لأهمية هذا السوق بالنسبة للبنك. إذ بإمكان بنك الجزائر الخارجي أن يقدم قريبا وبشكل مباشر خدمات بنكية تكميلية. بين الجزائر وفرنسا وكذا أوروبا انطلاقا من فرعه في فرنسا”.