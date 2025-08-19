إعــــلانات
بنك الجزائر الخارجي يُوضح حول إعلان التوظيف

بقلم نادية بن طاهر
أوضح بنك الجزائر الخارجي، أن الإعلان المتداول حاليا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمتعلق بتوظيف مزعوم عن بعد مقابل أجور يومية مرتفعة، هو إعلان كاذب واحتيالي ولا أساس له من الصحة.

وأكد بنك الجزائر الخارجي، في بيان له، أنه لا يقوم بأي عملية توظيف عبر صفحات أو إعلانات ممولة على “فايسبوك”. أو غيره من مواقع التواصل الاجتماعي.

ويخلي البنك مسؤوليته الكاملة عن أي عملية احتيال أو ضرر قد ينجم عن هذه المنشورات المضللة.

