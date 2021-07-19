بنك الجزائر: المصدرون سيحصلون على 100 بالمائة من إيراداتهم بالعملة الصعبة

كشف بنك الجزائر، أنه بإمكان المصدرين الحصول على كامل ايراداتهم من العملة الصعبة التي حصلوا عليها من نشاطاتهم. جاءت طبقا للتعليمة رقم 06-2021 المتعلقة بكيفيات فتح و سير حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية. وتوزيع ايرادات صادرات السلع و الخدمات خارج المحروقات و المنتجات المنجمية.

وحسب بيان للبنك، فإن التعليمة التي جاءت في 29 جوان 2021 لتعزز الإلتزام المنصوص عليه في النظام رقم 2021 المؤرخ في 28 مارس 2021. المتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج. والحسابات بالعملة الصعبة من أجل تجسيد الإرادة في ترقية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات. وتسمح هذه التعليمة بحصول المصدر على 100 بالمائة من إيرادات التصدير خارج المحروقات.

وأوضح البيان، أن المادة 04 من التعليمة 06-2021 تنص بشكل واضح على أن لصاحب الحساب بالعملة الصعبة للتاجر وغير التاجر. الحق في كامل ايراداته من تصدير السلع والخدمات. أما بخصوص إستعمال الأرصدة بالعملة الصعبة. أوضح بنك الجزائر أن إيرادات المصدر موجهة بشكل حصري إلى تمويل نشاط المؤسسة بما أنها صادرة عن نشاط المؤسسة وتشكل جزء من خزينتها. مضيفا أن 80 بالمائة من منتجات إيرادات الصادرات هي موجهة لإستيراد السلع الضرورية لنشاط المؤسسة و20 بالمائة يمكن إستعمالها لتزويد حساب المصدر من أجل تمويل عمليات ترقية نشاطات التصدير.

وأكد بنك الجزائر، أن إستعمال الأرصدة لحساب المصدر حر، سيما فيما يتعلق بوسائل الدفع الالكترونية أو التحويلات البنكية. كما أن عمليات السحب النقدي يجب ان تبقى في الحدود المعقولة. وأن تستجيب للضرورة المخصصة لوجهتها. ولا ينبغي أن تستعمل إلا في حالات يكون فيها استعمال وسائل الدفع الالكترونية او التحويلات، غير ممكنة