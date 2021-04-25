بنك الجزائر.. بإمكان المصدرين تحصيل إيراداتهم بالعملة الصعبة

أفادت الجريدة الرسمية، في عددها الأخير أنه يمكن للمتعاملين المصدرين تحصيل إيراداتهم الناتجة عن نشاطهم التصديرية بالعملة الصعبة.

وبمجرد تحقيق ترحيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات يسجل المصرف بأمر من المصدر مبلغ الإيرادات المتحصل عليها في الحساب بالعملة الصعبة.

ويتعلق الأمر، حسب نظام بنك الجزائر، بالصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير المنتجات المنجمية، للسلع والخدمات.

ويتم تحصيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات غير الموطنة وتلك التي تم ترحيلها خارج الآجال القانونية بالدينار الجزائري، يضيف النص.

ويعفي نفس النظام صادرات الخدمات الرقمية عبر الانترنت وخدمات المؤسسات الناشئة،وصادرات الخدمات الخاصة بالمهنيين غير التجاريين من اجراءات التوطين البنكي.

وعليه، يتعين على مقدمي الخدمات أن يودعوا بالمصارف التي قاموا بالتوطين بها، تصريحا يتضمن وصفا للمشروع أو المشاريع مع الاشارة.

بالإضافة لمعلومات أخرى، من سعر الوحدة وتاريخ وضعها على الانترنت.

ويجب أن يرحل كل دفع تم تحصيله كمقابل لخدمات مصدرة بمصرف متواجد بالجزائر،ويسجل الدفع بالجانب الدائن للحساب بالعملة الصعبة للمصدر.

وهذا “ليستعمل كأولوية وبصفة حصرية لتلبية احتياجات نشاطه”، حسب القرار الجديد.

لكن تحصيل ايرادات الصادرات الناجمة عن المشاريع غير المصرح بها مسبقا لدى المصرف الموطن يتم بالدينار الجزائري، يضيف نفس المصدر.

ويمكن أن يتم التوطين البنكي للصادرات من المنتجات الطازجة القابلة للتلف و/أو الخطيرة بعد تاريخ الإرسال والتصريح لدى الجمارك.