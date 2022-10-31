بنك الجزائر: تداول ورقتين نقديتين جديدتين بقيمة 2000 دج إبتداء من الأربعاء

كشف المدير العام للمديرية العامة للشبكة على مستوى بنك الجزائر، محمد بن باحان، أنه سيتم تداول اوراق نقدية جديدة بقيمة 2.000 دج و قطعة معدنية بقيمة 50 دج، ابتداء من يوم الأربعاء القادم.

حسبما أفاد به اليوم الإثنين محمد بن باحان، خلال حفل تقديم هاته الأوراق النقدية على مستوى بنك الجزائر.

وجاء تقديم هاته الأوراق النقدية الجديدة بعد صدور، في الجريدة الرسمية رقم 70، لأنظمة تتضمن إصدار أوراق نقدية تذكارية من فئة ألفي دينار جزائري. بمناسبة الذكرى الستين للإستقلال وانعقاد القمة العربية الـ31 بالجزائر.

وأوضح المدير العام لدار النقود، حمود عمارة، أن تداول هذه الأوراق النقدية الجديدة سيكون في نفس الوقت مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا. كما سيتم ابتداء من يوم الأربعاء تداول قطعة نقدية جديدة بقيمة 50 دج. متضمنة على وجه القطعة صورة الشهيدة حسيبة بن بوعلي. و رقم 50 دج على ظهرها. بالإضافة كذلك إلى عدة نقوشات أخرى لهذه القطعة على مستواها و في ظهرها. كما سيتم تداولها ايضا في نفس الوقت مع القطع المعدنية المتداولة حاليا.

ومن جهة أخرى، و بحسب مسؤولي بنك الجزائر سيتم تدشين فروع جديدة لهذه المؤسسة على مستوى الولايات الجديدة للبلاد. موضحين ان الولايات الأولى المعنية ستكون عين قزام و عين صالح و المنيعة.

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