بنك الجزائر: تمديد إجراءات التخفيف للمؤسسات المتضررة من كورونا

أعلن بنك الجزائر، عن تمديد تدابير التخفيف الموجهة لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.

وجاء في بيان لبنك الجزائر، “يقوم بنك الجزائر بتمديد للمرة الخامسة، إلى غاية 31 ديسمبر 2021. تدابير التخفيف لبعض الأحكام الإحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية التي إتخذها بنك الجزائر في إطار التعليمة 05-2020 بتاريخ 6 أفريل 2020″. ويتعلق الأمر بتخفيض الحد الأدنى لمعامل السيولة وإعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إلزامية تشكيل وسادة الأمان.

وأضاف البيان، أنه فيما يتعلق بتدابير التخفيف المطبقة على زبائن البنوك. فتتمثل في تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو القيام بإعادة جدولة القروض الممنوحة للزبائن المتأثرين بالوضع الناجم عن جائحة كوفيد-19. وكذا مواصلة التمويل لصالح المستفيدين من إجراءات التأجيل أو إعادة جدولة المستحقات.

وكشف البنك المركزي، أن هذه التدابير إتخذت في إطار الإستمرار في مساعدة الشركات من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الصحية على نشاطهم”.

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