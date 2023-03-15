بنك الجزائر.. توضيح هام بشأن احتياطي الصرف

أكد بنك الجزائر، أن الأرقام المتعلقة بمذكرته حول التوجهات المالية والنقدية التي تداولتها الصحافة الوطنية أمس الثلاثاء، توحي أن احتياطي الصرف لسنة 2023 قد بلغ 52.76 مليار دولار. موضحة “في حين أن الأمر يتعلق بمبلغ احتياطي الصرف إلى غاية تاريخ الـ30 سبتمبر 2022″.

كما قال بنك الجزائر إن “مستوى احتياطي الصرف بالنسبة لسنة 2023 قد بلغ 64.63 مليار دولار”. مذكرا “اننا في بداية سنة 2023 وأن هذا الرقم مرشح بالطبع للارتفاع”.

إرتفاع قيمة السيولة البنكية إلى أزيد من 1800 مليار دينار

وأفاد بنك الجزائر، أن قيمة السيولة البنكية الشاملة إرتفعت بشكل ملحوظ مع نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2022. مسجلة 1809,1 مليار دينار. مقابل 1331,9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2021.

وحسبما أفاد به بنك الجزائر، في آخر مذكرة له. فيتعلق الأمر بارتفاع قيمته 477,2 مليار دينار مقارنة بنهاية 2021 وبقيمة 579.4 مليار دينار مقارنة بسبتمبر 2021.

وأوضح بنك الجزائر في مذكرته الإقتصادية حول الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022. أن المبلغ الإجمالي المتداول في السوق النقدية بين البنوك قد بلغ 329,3 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022. مقابل 48,5 مليار دينار نهاية سنة 2021 أي بزيادة قدرها 280,8 مليار دينار.

أما بالنسبة لنسب الفائدة الآجلة في السوق النقدية بين البنوك فقد بلغت 2,12346 بالمائة في نهاية سبتمبر 2. علما أن النشاطات اليومية في السوق كانت تكاد منعدمة خلال هذه الفترة. كما أشارت المذكرة إلى أن استقرار الوضع الصحي مع الإنتعاش الملحوظ للإقتصاد الوطني دفع بنك الجزائر خلال شهر مارس 2022 إلى رفع التدابير الإستثنائية التي اتخذت للتخفيف من آثار الوباء. والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي.