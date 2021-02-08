بنك الجزائر: خفض معدل الإحتياطي الإجباري إلى 2 % بداية من 15 فيفري 2021

عقدت لجنة السياسة المالية إجتماعها العادي برئاسة محافظ البنك رستم فضلي لإستعراض الوضع الإقتصادي والنقدي المالي وطنيا ودوليا.

وخلص الإجتماع بقرار خفض معدل الاحتياطي الإجباري من 3 %إلى 2 % بداية من 15 فيفري 2021

الهدف تحرير هامش سيولة إضافية لتعزيز القدرات التمويلية للبنوك وفقا للسياسة الوطنية لإنعاش الاقتصادي وتنويعه.

وأعلنت اللجنة أن المستوى المعتدل التضخم المسجل سنة 2020 بقي متوافقا مع الأهداف السياسة النقدية مع إرتفاعه قليلا بالنسبة لسنة 2019.

أين بلغ 2.4 بالمائة في نهاية ديسمبر 2020 نسبة مقابل 1.9 بالمائة سنة 2019

كما ان بسبة نمو القروض بلغت 3 بالمائة بحلول نهاية 2020 رغم جائحة كوورنا.

في حين عرفت الموارد المصرفية تحسن مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2020.

وإختتمت اللجنة أن الخطة الوطنية للإنعاش الإقتصادي تتطلب دعما وثيقا من القطاع المصرفي من حيث التمويل.