بنك الجزائر.. زيادة بـ6.11 بالمائة للكتلة النقدية

قال بنك الجزائر في مذكرته الظرفية، إلى أن جانب الكتلة النقدية من صافي الإيداعات ارتفعت في نهاية سبتمبر 2023 بنسبة 6.11 بالمائة. مقارنة بالمستوى المسجل في ديسمبر 2022. حيث بلغت 24.368،2 مليار دج. وذلك “بسبب التأثير المضاعف للارتفاع بـ6.21 بالمائة للنقد و5.91 بالمائة لشبه النقد”.

وسجلت الكتلة النقدية خارج قطاع المحروقات، ارتفاعا بنسبة 6.32 بالمائة. مقارنة بمستواها المسجل نهاية ديسمبر 2022. في ظرف يتسم بارتفاع ودائع المؤسسة الوطنية للمحروقات. التي انتقلت من 1.861،02 مليار دينار في نهاية 2022 إلى 1.930،47 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023.

وعلى أساس سنوي، فقد سجلت الكتلة النقدية خارج ودائع المؤسسة الوطنية للمحروقات، ارتفاعا بنسبة 10.72 بالمائة، -يضيف ذات المصدر-.

وسجلت التداولات النقدية خارج البنوك، التي قدرت نسبتها بـ32.9 بالمائة من مجموع الكتلة النقدية في نهاية سبتمبر 2023. (مقابل 32.2 % في نهاية ديسمبر 2022). ارتفاعا بـ8.6 بالمائة مقارنة بنهاية ديسمبر 2022. حيث بلغت بالتالي 8.026،19 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023.

أما الودائع تحت الطلب فقد زادت بـ0.29 بالمائة مقارنة بنهاية سنة 2022، إذ انتقلت من 6.216،67 مليار دج في نهاية ديسمبر 2022 إلى 6.234،81 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2023. وهي تشكل حاليا 25.59 بالمائة من الكتلة النقدية مقابل 27.07 بالمائة في نهاية ديسمبر 2022.

كما سجل شبه النقد (الودائع لأجل بالدينار و الودائع بالعملة الصعبة) التي تمثل حوالي 33 بالمائة من مجموع الكتلة النقدية في نهاية سبتمبر 2023، ارتفاعا بـ5.91 بالمائة ما بين نهاية ديسمبر 2022. ونهاية سبتمبر 2023 لتستقر عند 8.033،4 مليار دج، يخلص ذات المصدر.