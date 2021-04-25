بنك الجزائر: سحب الإعتماد من بنك خاص

قرّر مجلس النقد والقرض سحب الإعتماد من “كريدي أغريكول كربورايت وانفستمانت بنك ألجيري”، حسب مقرر صادر عن بنك الجزائر.

وجاء في العدد رقم 30 من الجريدة الرسمية “يقرر مجلس النقد والقرض تطبيقا للمادة 95 ( الفقرة أ) من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض المعدل والمتمم، سحب الاعتماد رقم 07-02 المؤرخ في 9 ماي 2007 ، الذي منح لبنك “كاليون -الجزائر- ش.ذ.أ” المسمى حاليا “كريدي اغريكول كربورايت وانفستمانت بنك ألجيري ش.ذ.أ”، حسبما جاء في القرار رقم 21-02 الموقع في 28 مارس الماضي من طرف محافظ البنك المركزي، رستم فضلي.