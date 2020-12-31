بنك الجزائر: مؤسسة “بي أل بي ليزينغ فينانسمنت” غير معتمدة ولا تحوز على تراخيص النشاط

كشف بنك الجزائر، أن المؤسسة المسماة “بي أل بي ليزينغ فينانسمنت “PLP Leasing Financement” غير معتمدة.

حسبما أفاد به بنك الجزائر رفقة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، في بيانين منفصلين أمس الأربعاء.

وأضاف البيانين، أن المؤسسة تدعي منح القروض الإيجارية بالجزائر، وهي ليس لها أي صفة أو تصريح لممارسة نشاطات المؤسسات المالية.

ودعت المؤسستين حسب نفس البيانين جميع المواطنين إلى توخي الحذ وعدم التعامل معها.

و جاء في بيان بنك الجزائر أن “هناك هيئة تسمى “PLP Leasing Financement” والتي تدعي صفة مؤسسة تمنح القروض الايجارية بالجزائر.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة ليس لها أي صفة أو تصريح لممارسة نشاطات المؤسسات المالية طبقا للتشريع المعمول به”.

وأضاف بنك الجزائر، أن هذه الهيئة يقع مقرها بوهران وتمتلك فرعا في العاشور (الجزائر العاصمة).

وأشار إلى أنها تروّج عن طريق موقع الكتروني https://plpleasing.com/ لخدمات مالية لفائدة المؤسسات والتجار والخواص.

ودعا بنك الجزائر، المواطنين إلى التحلي “بالحذر لحماية أنفسهم من هذه الممارسات”.

كما دعا إلى عدم التعامل إلا مع المؤسسات المصرفية المعتمدة من طرف مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر ومراجعة قائمة البنوك والمؤسسات المالية المعتمدة.

من جهتها قالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أن هذه الهيئة غير تابعة لها ولا تظهر في قائمة البنوك والمؤسسات المصرفية المعتمدة من طرف بنك الجزائر”.

وطلبت الجمعية من منخرطيها وزبائنها “إتخاذ الإجراءات اللازمة وعدم التعامل مع هذه الهيئة أو غيرها ممن ليس لهم اعتماد”.