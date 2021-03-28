بنك الجزائر.. منح مصدري الخدمات الرقمية عائداتهم كاملة بالعملة الصعبة

صادق بنك الجزائر، اليوم الأحد، على مشروع نظام يرخّص فيه لمصدري الخدمات الرقمية عبر الانترنت بالحصول على عائداتهم كاملة بالعملة الصعبة. ويأتي هذا خلال اجتماع لمجلس النقد والقرض برئاسة محافظ البنك رستم فاضلي، أين تقرر مايلي: إعفاء صادرات الخدمات الرقمية عبر الأنترنت من إلزامية التوطين البنكي. إعفاء صادرات خدمات المؤسسات الناشئة والمهنيين غير التجاريين من التوطين البنكي.

ويهدف هذا النظام إلى تسهيل وتشجيع التصدير، من خلال السماح للمصدرين بالحصول على جميع عائدات النقد الأجنبي الناتجة عن أنشطتهم.

ومن جهته، اعتبر ياسين وليد الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات الناشئة، هذا الإجراء بالخطوة الجد مهمة لكل النشطاء في الرقميات.

كما ثمن الإستجابة السريعة والموفقة لبنك الجزائر الذي أكد دعمه المطلق للشركات الناشئة و كذا كل الناشطين في الرقميات.