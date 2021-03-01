بنك الجزائر: نمو القروض الموجهة لتمويل الإقتصاد بـ 3 بالمائة خلال 2020

كشف البنك المركزي، أن القروض الموجهة لتمويل الإقتصاد عرفت نموا قدر بـ 3 بالمائة خلال سنة 2020 مقابل 8.84 سنة 2019.

ونقلت “وأج” عن بيان للبنك، أن قيمة هذه القروض إرتفعت من 10.857،8 مليار دج سنة 2019 إلى 11.188،6 مليار دج مع نهاية 2020.

وقدرت الزيادة فيما يخص القروض الموجهة للمؤسسات العمومية بـ 2،57 بالمائة مقابل زيادة ب 3،45 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة و4،15 بالمائة بالنسبة للأسر.

وحسب ذات المصدر، فإن القطاع العمومي تحصل على 51،67 بالمائة من مجمل القروض الممنوحة سنة 2020 مقابل 48،32 بالمائة للقطاع الخاص منها 8،20 بالمائة موجهة للأسر.

وأضاف البيان، أن نسبة إلتزام البنوك بالحد الأدنى الجديد لرأس المال بلغت 95 بالمائة، بما في ذلك ستة بنوك عمومية.

وأوضح، أن معدل إلتزام المؤسسات المالية بلغت نسبتة 90 بالمائة، إلى تاريخ 31 ديسمبر 2020.

ويذكر أن آخر أجل للامتثال لهذه الشروط الجديدة ، الذي حدد مبدئيا بيوم 31 ديسمبر 2020، تم تمديده إلى 30 جوان.