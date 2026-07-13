بنك الجزائر.. هكذا يتم صرف منحة السفر 

أصدر بنك الجزائر اليوم الإثنين تعليمة تتعلق بمنح حق الصرف من اجل السفر إلى الخارج بواسطة بطاقة دفع دولية.

والهدف من التعليمة رقم 07-2026 تحديد مبلغ وكيفيات منح حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج لفائدة المواطنين المقيمين.

وأكدت التعليمة أن منحة السفر إلى الخارج سيتم منحها بواسطة بطاقة دفع دولية أو بطاقة دفع دولية مخصصة لحق الصرف.

ويستفيد من هذه المنحة المواطنون المقيمون بالجزائر البالغين أكثر من 12 سنة. وحدد المبلغ السنوي الأقصى لمنحة حق الصرف المخصص لمن أعمارهم تزيد عن 19 سنة يقدر بـ750 أورو أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى ويتم منحه مرة واحدة في السنة.

كما حدد المبلغ السنوي الأقصى لمنحة حق الصرف المخصص لمن أعمارهم بين 12وأقل من 19 سنة يقدر بـ300 أورو أو ما يقابلها بعملة صعبة أخرى في حدود طفلين لكل عائلة.

وأوضحت التعليمة انه لا تُطبق منحة حق الصرف في حالات السفر لأداء فريضة الحج وهي تُمنح لمدة إقامة تعادل أو تفوق 7 أيام.

وتصدر بطاقة الدفع الدولية أو بطاقة الدفع الدولية المخصصة لتعبئة حق الصرف من أجل السفر إلى الخارج من قبل البنك الوسيط المعتمد باسم صاحبها حصرا .

كما لا يجوز استعمال البطاقة إلا من قبل صاحبها كما لا يجوز التنازل عنها أو وضعها تحت تصرف الغير أو استعمالها من قبل شخص آخر.