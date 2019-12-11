بنك الجزائر: هكذا يتم معالجة حسابات العملة الصعبة للخواص

أوضح بنك الجزائر، أن الإجراءات التي تتبعها البنوك في معالجة العمليات على مستوى حسابات الخواص بالعملة الصعبة تهدف إلى ترقية الشمول المالي

ودعا بنك الجزائر في مذكرة أرسلها للبنوك والمؤسسات المالية، البنوك بالإدخار بالعملة الصعبة للخواص.

كما دعا إلى تسهيل فتح حسابات وتعبئتها على غرار تلك الخاصة بالعملة الوطنية احتراما للجهاز التشريعي والتنظيمي المعمول به.

كما تندرج هذه الإجراءات في إطار أخذ الحيطة اللازمة فيما يتعلق بمعرفة الزبائن والتناسق في عمليات الإيداع،التحويل،السحب والعمليات التي أجريت وسيران الحساب التي أجريت على مستوى حسابات الزبائن ، وذلك بالنظر إلى صفتهم، طبقا للمنظومة التشريعية والتنظيمية المعمول بها للوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف البنك، أن العتبات المرجعية المحددة عن طريق القانون والتنظيم متعلقة بالتصريحات الجمركية التي يجب أن يقوم بها المسافرون المقيمون وغير المقيمون القادمون من الخارج أو المتوجهين خارج البلد فإن أي أحكام مخالفة لما تمت الإشارة إليه تعتبر ملغاة وباطلة.

اللإشارة فإن وزير المالية محمد لوكال قد أوضح مؤخرا أن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر والمتعلقة بإلزامية التصريح بمصدر الإيداعات البنكية بالعملة الصعبة يخص الأجانب فقط.