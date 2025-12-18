بنك الجزائر: هناك دخلاء أرادوا التشويش على عملية صرف منحة السفر

قال نائب محافظ بنك الجزائر محمد بن بحان، أن هناك دخلاء أرادوا التشويش على عملية صرف منحة السفر.

وأضاف بن بحان، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن المذكرات الخاصة بمنحة السفر جاءت لحماية المواطن وكرامته. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد رفع المنحة بحوالي 8 مرات والمواطنين استفادو من المنحة عبر مختلف البنوك. مؤكدا أن بنك الجزائر رافق البنوك لتطبيق التعليمة.

وأشار المتحدث، إلى أنه وبعد عدة أشهر من دخول التعليمة حيز الخدمة، تم إجراء تقييم أولي من أجل تتبع مسار العملية وحماية الغقتصاد الوطني، أين تم تسجيل إستغلال بعض الفئات للحصول على هذه المنحة. حيث تدخل البنك في شهر اوت من خلال تعليمة تحذيرية لكافة المواطنين الراغبين في الحصول على المنحة ووصفها بأنها منحة شخصية.

وأوضح في سياق ذي صلة، أن الدولة تسعى لحماية المواطن من الدخلاء في عملية الحصول على منحة السفر. كما أن الإجراءات الأخيرة بخصوص منحة السفر تنظيمية وحماية للإقتصاد الوطني وليست عقابية ولا إقصائية.

