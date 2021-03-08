بنك الجزائر يحذّر البنوك والمؤسسات المالية من الإخلال بتطبيق تدابير إحتواء أزمة كورونا

دعا بنك الجزائر، البنوك والمؤسسات المالية إلى تجسيد تدابير الدعم التي باشرتها في الميدان من أجل إحتواء تأثير أزمة كورنا على الإقتصاد الوطني.

وحسب بيان للبنك، فقد حذّر من كل إخلال بتطبيق هذه التدابير، مذكرا بالتدابير النقدية والاحترازية التي أقرها، منذ بداية شهر أفريل 2020.

خاصة تلك الموجهة للبنوك والمؤسسات المالية (تعليمة رقم 05-2020 بتاريخ 06 أفريل 2020 والتدابير اللاحقة)، بعد ظهور الجائحة.

وأضاف البنك، أن هذه التدابير كانت تهدف إلى السماح للبنوك والمؤسسات المالية بضمان مرافقة مناسبة لمؤسسات إنتاج الخدمات والسلع، بهدف الحد من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد الوطني.

وأوضح ذات المصدر، أن بنك الجزائر قد إعتمد تخفيفات إستثنائية بهدف دعم مرونة البنوك والحفاظ عليها أمام الصعوبات التي قد تواجه زبائنها الذين تأثروا بالأزمة الصحية.

ويعتمد بنك الجزائر على الالتزام الموحد وروح الفطنة لدى البنوك من أجل توفير الدعم الضروري لزبائنها في هذه الفترة الصعبة.

غير أن تطوير نشاط المؤسسات يشكل رهانا دائما في مجال ممارسة نشاط البنوك التي تتنافس على حفظ مصالحها الخاصة.