بنك الجزائر يدعو إلى حشد مالي لفائدة البلدان ذات الدخل المنخفض

دعا محافظ بنك الجزائر، رستم فضلي، يوم الخميس، إلى حشد دعم مالي دولي متواصل لفائدة البلدان الضعيفة. ذات الدخل المنخفض والتي تعاني إقتصاداتها من تداعيات جائحة كوفيد-19.

وجاء هذا خلال كلمة ألقاها في أشغال الإجتماع الـ44 للجنة المالية والنقدية الدولية المنعقدة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي. باسم مجموعة ثمانية دول وهي الجزائر، أفغانستان، غانا، إيران، ليبيا، المغرب، باكستان وتونس.

وأكد ذات المتحدث، أن جائحة كورونا أثرت سلبيا بنسب متباينة على البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض. بتسجيل حوالي 80 مليون شخص إضافي في خانة الفقر المدقع خلال الجائحة. إضافة إلى الملايين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر”.

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