بنك الجزائر يصدر قطعة نقدية جديدة تحمل صورة الشهيد علي لابوانت

نشر في الجريدة الرسمية رقم 66 نظام لبنك الجزائر يتضمن إنشاء ورقة نقدية بقيمة 100 دينار جزائري وتداولها.

وتحمل هذه الورقة النقدية صورة الشهيد علي عمار “علي لابوانت”.

ويحدد النظام الذي أمضاه محافظ بنك الجزائر، رستم فضلي الخصائص العامة لهذه الورقة النقدية من حيث المقاييس، الموضوع، العلامة المائية وكذا الصبغة العامة.

وجاء في نص المادة الأولى من النظام مايلي: يسك بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة مائة (100) دينار جزائري.

أما المادة 2، فنصت على أن هذه القطعة النقدية الجديدة توضع حيز لتداول بعد إصدار هذا النظام.

بينما المادة 3 جاء فيها المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها والتي تتمثل فيمايلي :

– التقديم : قطعة مائة (100) دينار جزائري من الصنف ثنائي المعدن.

وتتشكل من طوق خارجي فولاذي غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي ومن قلب نحاسي نيكلي مرصع داخل هذا الطوق ومن لون أصفر وردي.

-المميزات : – القطر الخارجي : 2950 +/-

0,05 مم – قطر القلب : 1955 +/-

0,05 عم – سمك الشريط:

2.30 +/- 05, 9 مم – وزن الطوق :

5,60 +/- 0.14غ

– وزن القلب : 540 +/- 0.11غ

– الوزن الكلي :11,00+/- 025غ

3- التركيبة الكيميائية :

القلب : نحاسي : 87%

نیکل : 13%.

الطوق : فولاد : 430 AISI

4 – الوصف :

4 -1- الوجه : أ) الموضوع الأساسي : صورة الشهيد على عمار داخل القلب و في وسط القطعة النقدية على خلفية تركيبتها

أ) علي عمار باللغة الوطنية علي عمار مطبوع داخل الطوق على الجزء العلوي من القطعة النقدية

ب) تاريخ الميلاد 1930 والوفاة 1957، مطبوعان داخل

ج) نجمتان متساويتا الأبعاد فوق وتحت تاريخ الميلاد، على اليمين، وتاريخ الوفاة على يسار القطعة النقدية، | مطبوعتان داخل الطرق.

د) التواريخ الثلاثة السنة السك؛ – الهجري 1443 ه- الميلادي 2021 م – الأمازيغي 2971 أ مطبوعة داخل الطوق في الجهة السفلي من القطعة النقدية.

ب) الحافة : مضلعة.

24- الظهر:

أ) الموضوع الأساسي : الرقم “100” منمنم و مميز من الداخل بمنحوتة مصغرة

ب) إشارات على الطرق بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية:

– في الجانب الأعلى : بنك الجزائر

– في الجانب الأسفل ؛ دينار

-يتم فصل بنك الجزائر ودینار بنجمة توضع من كلا الجانبين للرقم (100)

ج) نسيج من شكل مرصوف في قلب القطعة النقدية.