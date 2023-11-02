بنك الجزائر يصدر قطعة نقدية جديدة 

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 69 إصدار وتداول بنك الجزائر لقطعة نقدية جديدة.

ووفقا لذات العدد صدر نظام رقم 23-02 يتضمــن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية بقيمة عشرة 10 دنانير جزائرية.

وينص هذا النظام أن بنـك الجزائر ينشئ ويصدر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة عشرة 10 دنانير جزائرية. كما جاء فيه المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي

وحدد النظام قطعة عشرة 10 دنانير جزائرية من صنف أحادي المعدن وهو فولاذ غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي.

كما جاء الموضوع الأساسي: الطاقات المتجددة: ممثلة بالشمس والكثبـان الرمليــة والمولدات الهوائية والألواح الكهروضوئية ورمز طاقـات المستقبل.

بالإضافة إلى التواريخ الثلاثة، الهجـري والميـلادي والأمازيغــي، لسنة الإصدار : 1445 هـ – 2023 م – 2973 أ، مطبوعة في الجزء الأعلى من القطعة النقدية.

مع علامات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية: في الجزء الأعلى: بنك الجزائر في الجزء الأسفل دينار نجمة من جهتي الرقم 10 تفصل أفقيا دينار وبنكـ الجزائر.

توضع هذه القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام.