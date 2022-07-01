بنك الجزائر يصدر قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة 200 دج

أعلن بنك الجزائر عن إصدار قطعة نقدية معدنية جديدة بقيمة 200 دينارا بمناسبة الذكرى 60 للاستقلال.

وحسب ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن القطعة الجديدة تتشكل من طوق خارجي نحاسي باللون الرمادي الفولاذي ومن قلب برونزي مرصع وباللون الأصفر.

وتتضمن القطعة الجديدة في وجهها رمز الذكرى 60 للاستقلال. كما تتضمن القطعة الجديدة رمزا لمجاهد في جيش التحرير وعسكري من الجيش الوطني الشعبي.

القطعة الجديدة منقوش عليها صفحات كتاب وطائرة حربية ومنصة صواريخ ودبابة وسفينة حربية.