بنك الجزائر يعلن عن إجراءات جديدة لتعزيز الموارد البنكية

أعلن بنك الجزائر، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة اتخذتها لجنة عمليات السياسة النقدية التابعة له من أجل تعزيز الموارد البنكية.

وأفاد بنك الجزائر، في بيان له، أنه تقرر خلال اجتماع للجنة، عقد أمس الاثنين، تخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية من 6 بالمائة إلى 3بالمائة.

وكذا تفعيل العمليات الرئيسية لإعادة التمويل لشهر واحد .

وأضاف البنك أن هذه القراراتستسمح بتحرير مبالغ إضافة من الموارد للنظام البنكي، وبالتالي توفير وسائل إضافية للبنوك والمؤسسات المالية قصد تمويل الاقتصاد الوطني ودعم النشاط الاقتصادي.

وأكد بنك الجزائر أنه وخلال الإجتماع تم تكريس اجتماع لجنة عمليات السياسة النقدية لاستعراض أهم تطورات الوضع النقدي والمالي للبلاد.

خصوصا تلك المتعلقة بآفاق التطور على المدى القصير والمتوسط لموارد البنوك والتضخم والقروض الموجهة للاقتصاد.