بنك الجزائر يكشف ممارسات احتيالية لوكالتين تابعتين لبنك بدر

اكتشفت مصالح بنك الجزائر ممارسات احتيالية على مستوى وكالتين تابعتين لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، حسبما جاء في تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية.

ويتعلق الأمر، بوكالتي عميروش والصنوبر البحري التابعتين لبنك الفلاحة والتنمية الريفية،-بدر- .

حيث تم الكشف عن هذه الممارسات من قبل المصالح المعنية لبنك الجزائر، خلال تحقيقات أولية بوشرت بناء على طلبات تقدم بها ممونون أجانب.

حيث اشتكى الممونون، عدم تسوية عدة شحنات من البضائع أرسلت لحساب زبونين جزائريين، وهما الشركة ذات المسؤولية المحدودة المجمع المتوسطي للتسويق وشركة مانيوليا.

وحسب ماجاء في وكالة الأنباء، فإن الضرر المالي الذي هو قيد التحقيق يثبت التواطؤ الضمني والفعلي لبعض أعوان الوكالتين المذكورتين.

وتعود فترة هذه الممارسات الاحتيالية لسنوات 2017 و2018 و2019.

وتواصل المصالح المتخصصة لبنك الجزائر، إجراء تقييم للنظام المعلوماتي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية.