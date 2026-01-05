بنك الجزائر يلغي تعليمة سابقة ويسمح بتمويل الحسابات البنكية التجارية من خلال “الكاش”

أعلن بنك الجزائر، اليوم الإثنين، عن إمكانية تمويل الحسابات التجارية من خلال وسائل الدفع الكتابية أو عن طريق الدفع نقدا.

و أوضح بنك الجزائر، أن تمويل الحسابات التجارية يتم على أساس حجم الأعمال اليومي أو الأسبوعي. فيما يجب أن تكون العمليات متوافقة مع الملف الشخصي ومتسقة مع معلومات الزبون التي بحوزة البنك.

كما أشار المصدر نفسه، أن هذه المذكرة المؤرخة بتاريخ 4 جانفي 2026 تعوّض المذكرة رقم 02 م ع م ع / 2025 المؤرخة في 22 ديسمبر 2025.

وطبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول تراعى تدابير اليقظة المتعلقة بالزبائن باستخدام النهج القائم على المخاطر، كما كانت عليه قبل اصدار المذكرة رقم 02 م ع م ع /2025 2025 المؤرخة في 22 ديسمبر، يضيف المصدر نفسه.

ووجه في المذكرة التي وجهها بنك الجزائر إلى البنوك والتي تعوض المذكرة المؤرخة في 22 ديسمبر 2025، “طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تراعى تدابير اليقظة المتعلقة بالزبائن باستخدام النهج القائم على المخاطر، كما كانت عليه قبل اصدار المذكرة رقم 02 م ع م ع /2025 2025 المؤرخة في 22 ديسمبر، يمكن تمويل الحسابات التجارية من خلال وسائل الدفع الكتابية أو عن طريق الدفع نقدا على أساس حجم الأعمال اليومي أو الأسبوعي”.

وجاء كذلك في المذكرة “وتكون العمليات متوافقة مع الملف الشخصي ومتسقة مع معلومات الزبون التي بحوزة البنك. كما تلغي هذه المذكرة و تعوّض المذكرة رقم 02 م ع م ع / 2025 المؤرخة في 22 ديسمبر 2025”.

