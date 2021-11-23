بنك الجزائر يُخفض سقف معدلات فوائد القروض

وجّه بنك الجزائر تعليمة جديدة للبنوك والمؤسسات المالية تنص على تخفيض سقف معدلات فوائد القروض.

ويتعلق الأمر بالتعليمة رقم 10-2021 المؤرخة في 21 نوفمبر 2021، المعدلة والمتممة للتعليمة رقم 8-2016 المؤرخة في 1 سبتمبر 2016. المتعلقة بكيفيات تحديد معدلات الفائدة المفرطة. حسب بنك الجزائر.

وحسب التعليمة الجديدة لبنك الجزائر، فيعتبر “قرض بمعدل فائدة مفرط، كل دعم مالي ممنوح بمعدل فائدة فعلي إجمالي يفوق عند منحه عشر “10 بالمئة” مقابل 20 بالمئة من قبل”. متوسط المعدل الفعلي المطبق في العمليات من نفس الطبيعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي السابق. وتدخل هذه التعليمة حيز التنفيذ ابتداء من 21 نوفمبر.

للإشارة فإن تعليمة بنك الجزائر حول كيفيات تحديد معدلات الفائدة المفرطة يهدف أساسا إلى حماية مستهلكي الخدمات المالية من كل غرض مفرط في مجال الفوترة. الذي يمكن للبنوك والمؤسسات المالية إعتماده في مختلف أنواع القروض التي تمنحها لزبائنها

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بنك الجزائر يدعو إلى حشد مالي لفائدة البلدان ذات الدخل المنخفض

كما دعا محافظ بنك الجزائر رستم فضلي، يوم الخميس، إلى حشد دعم مالي دولي متواصل لفائدة البلدان الضعيفة. ذات الدخل المنخفض والتي تعاني إقتصاداتها من تداعيات جائحة كوفيد-19. وجاء هذا خلال كلمة ألقاها في أشغال الإجتماع الـ44 للجنة المالية والنقدية الدولية المنعقدة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي. باسم مجموعة ثمانية دول وهي الجزائر، أفغانستان، غانا، إيران، ليبيا، المغرب، باكستان وتونس. هذا وأكد ذات المتحدث، أن جائحة كورونا أثرت سلبيا بنسب متباينة على البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض. بالإضافة إلى تسجيل حوالي 80 مليون شخص إضافي في خانة الفقر المدقع خلال الجائحة. ناهيك عن الملايين الذين يعيشون تحت عتبة الفقر”. طالع أيضا تمديد إجراء تخفيض نسبة الفوائد على القروض إلى غاية نهاية السنة

كما صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية مرسوما تنفيديا يحدد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل بصفة استثنائية بتخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص المتضررين من جائحة كوفيد-19 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.

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