بنك السلام.. تفاصيل وشروط إقتناء سيارات بالفاسيليتي

شرع بنك السلام في استقبال ملفات التجار والمهنيين والمؤسسات. الراغبين في اقتناء سيارات عن طريق الدفع بالتقسيط.

قال سفيان جبايلي نائب المدير العام لبنك السلام في إتصال مع “النهار أونلاين”. أن البنك أطلق خدمة إقتناء السيارات عن طريق الدفع بالتقسيط كما هو معتاد عليه وتخص السيارات المستوردة والمحلية الصنع. وتم أمس إطلاق الخدمة لفائدة المهنيين والتجار والمؤسسات. وكل حرفي أو تاجر مهندس أو طبيب لديه سجل تجاري.

وأضاف جبايلي، أن البنك قام باقتناء سيارات “فيات” و”بيكوب” و”فيات دوبلو” حيث أن سعر السيارات يتراوح من 320 الى 430 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى اقتناء سيارات “أوبل” التي تضم 3 موديلات “أسترا” و”موكا” و”4*4″ والتي يبدأ سعرها من 460 مليون.

وكشف في سياق ذي صلة، أن الشطر الأول للسيارة وقيمة الإقتطاع تكون من عند المؤسسة على حسب ميزانيتها وقدرة سداد الأقساط. مشيرا إلى أن تمويل البنك يمكن أن يصل إلى 90 بالمائة لمدة 5 سنوات.

وأوضح جبايلي، أن الصيغة التي اعتمدها البنك هي صيغة إيجارة منتهية بالتمليك، حيث أن البنك يتملك السيارة ويؤجرها للمؤسسة إلى غاية تسديد المبلغ الكلي للسيارة.